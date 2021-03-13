В Европарламенте признались, почему скифское золото до сих пор не вернули Крыму

Симферополь, 13 марта. 22 апреля 2021 года апелляционный суд Амстердама проведет слушания по делу о коллекции скифского золота, которая еще в 2013 году была передана Нидерландам из четырех крымских музеев на выставку.

При этом экспонаты должны были вернуться в Крым 1 июня 2014 года, однако из-за воссоединения полуострова с Россией Украина заявила на золото свои права, после чего начались долгие судебные разбирательства, которые до сих пор не принесли никакого вразумительного результата.

Отметим, что в конце 2016 года суд Амстердама принял решение передать коллекцию Украине, но юристы крымских музеев подали апелляцию. В связи с этим дело рассматривается до сих пор, а скифское золото находится не у истинных правообладателей — крымских музеев.

Вместе с тем большинство ученых и историков настаивают на том, чтобы все экспонаты были возвращены именно Республике Крым, а не Украине, поскольку они были найдены на территории полуострова.

Сам же музей Нидерландов, где проходила выставка скифского золота, занял относительно нейтральную позицию по этому вопросу: он дожидается либо соглашения между Россией и Украиной по этому вопросу, либо решения компетентного суда.

ФАН решил выяснить, какой позиции придерживается Европейский парламент в вопросе возвращения коллекции скифского золота законному владельцу — Крыму и может ли ЕП повлиять на ход дела и сдвинуть его, по сути, с мертвой точки.

«Голландский суд откладывает слушание дела. Есть решение, вынесенное на основании конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временного показа. Поскольку российский контроль над Крымом не является международно признанным, это привело суд к тому, что золото должно быть возвращено Киеву, а не крымским музеям. Очевидно, что ситуация неприятна для Нидерландов и они не хотят создавать дипломатические проблемы с какими-либо частями. На данном этапе ситуация не изменилась и она выглядит очень запутанной», — заявил источник ФАН в Европарламенте.

Также источник добавил, что решение суда в пользу крымских музеев может быть спорным из-за конвенции ЮНЕСКО. Однако он предположил, что юристы все же смогут найти основания для возвращения экспонатов в российский Крым. При этом источник в Европейском парламенте считает, что Украина и Россия вряд ли смогут договориться о возвращении скифского золота из Нидерландов в пользу одной стороны.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, как в Крыму черные копатели и даже иногда официальные представители муниципалитетов разрушают древние городища и некрополи.