Сепаратисты Тиграя обвинили власти Эфиопии в нашествии саранчи и голоде

Аддис-Абеба, 13 марта. Представитель «Народного фронта освобождения Тиграя» (НФОТ) считает, что власти Эфиопии намеренно отказываются помогать региону в борьбе с саранчой, чтобы нашествие насекомых вызвало массовый голод. Так правительство хочет побороть сепаратистов Тиграя.



Политик пояснил, что эфиопские силовики заблокировали поставку сельскохозяйственных дронов для обработки полей ядохимикатами с воздуха, хотя в соседних с Тиграем регионах распыление пестицидов давно идет.

