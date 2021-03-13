Сепаратисты Тиграя обвинили власти Эфиопии в нашествии саранчи и голоде



Аддис-Абеба, 13 марта. Представитель «Народного фронта освобождения Тиграя» (НФОТ) считает, что власти Эфиопии намеренно отказываются помогать региону в борьбе с саранчой, чтобы нашествие насекомых вызвало массовый голод. Так правительство хочет побороть сепаратистов Тиграя.



Политик пояснил, что эфиопские силовики заблокировали поставку сельскохозяйственных дронов для обработки полей ядохимикатами с воздуха, хотя в соседних с Тиграем регионах распыление пестицидов давно идет.

spraying helicopters (which was observed spraying pesticides in the neighboring Amhara region), as well as blocking the importation of agricultural drones that were funded by the Tigrian diaspora to help in the locust fight. This act of intentional obstruction and denying support — Tigray Shall Rise (@Tigrayrises) March 7, 2021

Запрет на поставку дронов в регион вызван опасениями Вооруженных сил Эфиопии. Командование армией считает, что боевики могут захватить устройства для последующих террористических акций.

Ситуация усугубляется тем, что без применения пестицидов саранча уничтожит весь урожай. Но и химикаты могут отравить продукцию фермеров. В Африке уже зафиксировали превышение опасных для здоровья веществ в продуктах.

В минувший понедельник, 8 марта, управление сельского хозяйства и продовольствия Кении (AFA) запретило ввоз кукурузы в страну, выращенной в Уганде и Танзании, из-за превышения в зерне допустимой нормы митоксинов.

Если верить сообщению представителя НФОТ, тактика правительства Эфиопии вызывает недоумение. Федеральная власть позволяет саранче размножаться в Тиграе якобы под предлогом сохранения экологической чистоты урожая, однако, за исключением региона сепаратистов, поля обрабатываются химикатами с вертолетов.



Африканской стране со 100-миллионым населением угрожает массовый голод. Для Эфиопии нынешнее нашествие саранчи стало самым крупным за последнюю четверть века. На текущий момент без еды и средств к существованию осталось 76 деревень и небольших городов. Прогноз неутешителен: скоро начнется сезон дождей и насекомых станет еще больше, а урожая — меньше.

Контртеррористическая операция армии Эфиопии началась в Тиграе в ноябре прошлого года, после нападения сторонников партии «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) на военную базу на севере страны. Ранее у сепаратистов и федеральной власти возникли разногласия по поводу проведения выборов в условиях коронавирусных ограничений. Выборы в регионе прошли вопреки воле премьер-министра Абий Ахмеда.

В СМИ и социальные сети просачивается информация об излишней жестокости силовиков во время операций по восстановлению конституционного порядка в Тиграе. Косвенно это подтверждается количеством беженцев, покидающих северный регион Эфиопии.