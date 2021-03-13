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Африка

Сепаратисты Тиграя обвинили власти Эфиопии в нашествии саранчи и голоде

Сепаратисты Тиграя обвинили власти Эфиопии в нашествии саранчи и голоде
Аддис-Абеба, 13 марта. Представитель «Народного фронта освобождения Тиграя» (НФОТ) считает, что власти Эфиопии намеренно отказываются помогать региону в борьбе с саранчой, чтобы нашествие насекомых вызвало массовый голод. Так правительство хочет побороть сепаратистов Тиграя.

Политик пояснил, что эфиопские силовики заблокировали поставку сельскохозяйственных дронов для обработки полей ядохимикатами с воздуха, хотя в соседних с Тиграем регионах распыление пестицидов давно идет.

Запрет на поставку дронов в регион вызван опасениями Вооруженных сил Эфиопии. Командование армией считает, что боевики могут захватить устройства для последующих террористических акций.

Ситуация усугубляется тем, что без применения пестицидов саранча уничтожит весь урожай. Но и химикаты могут отравить продукцию фермеров. В Африке уже зафиксировали превышение опасных для здоровья веществ в продуктах.

В минувший понедельник, 8 марта, управление сельского хозяйства и продовольствия Кении (AFA) запретило ввоз кукурузы в страну, выращенной в Уганде и Танзании, из-за превышения в зерне допустимой нормы митоксинов.

Если верить сообщению представителя НФОТ, тактика правительства Эфиопии вызывает недоумение. Федеральная власть позволяет саранче размножаться в Тиграе якобы под предлогом сохранения экологической чистоты урожая, однако, за исключением региона сепаратистов, поля обрабатываются химикатами с вертолетов.

Африканской стране со 100-миллионым населением угрожает массовый голод. Для Эфиопии нынешнее нашествие саранчи стало самым крупным за последнюю четверть века. На текущий момент без еды и средств к существованию осталось 76 деревень и небольших городов. Прогноз неутешителен: скоро начнется сезон дождей и насекомых станет еще больше, а урожая — меньше. Сепаратисты Тиграя обвинили власти Эфиопии в нашествии саранчи и голоде

Контртеррористическая операция армии Эфиопии началась в Тиграе в ноябре прошлого года, после нападения сторонников партии «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) на военную базу на севере страны. Ранее у сепаратистов и федеральной власти возникли разногласия по поводу проведения выборов в условиях коронавирусных ограничений. Выборы в регионе прошли вопреки воле премьер-министра Абий Ахмеда.

В СМИ и социальные сети просачивается информация об излишней жестокости силовиков во время операций по восстановлению конституционного порядка в Тиграе. Косвенно это подтверждается количеством беженцев, покидающих северный регион Эфиопии.

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