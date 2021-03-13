В США рассказали, как «Изделие 30» изменит российский истребитель Су-57

Вашингтон, 13 марта. Новый двигатель сделает российский истребитель Су-57 еще более грозным противником в воздушном бою. К такому выводу пришли эксперты американского портала 19FortyFive.

Аналитики выразили уверенность, что с двигателем второго этапа, который получил название «Изделие 30», российский истребитель пятого поколения Су-57 сможет претендовать на звание самого мощного истребителя в мире. При этом специалисты отмечают, что новый двигатель сделает самолет еще более маневренным, передает «ПолитРоссия».

«Это может дать российским пилотам существенное преимущество в ближнем бою», — говорится в публикации.

Кроме того, в будущем Су-57 сможет похвастаться мощным боевым арсеналом. В частности, истребитель получит новую авиационную ракету К-77М, которая способна поражать даже самые сложные цели на расстоянии до 180 километров. Для ближнего боя российский истребитель сможет использовать новые крылатые ракеты малой дальности К-74М2. Также российские военные планируют вооружить Су-57 новой гиперзвуковой ракетой дальнего действия Р-37М.

Ранее в Сети появилось видео испытания оружия новейшего российского истребителя Су-57. На кадрах видео можно увидеть, как неокрашенный Су-57 ведет огонь из усовершенствованной пушки ГШ-30-1 калибра 30 миллиметров по тренировочной цели.