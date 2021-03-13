Полиция Испании нашла подлодку для перевозки наркотиков

Мадрид, 13 марта. Испанская полиция захватила наркосубмарину. Во время рейда были арестованы 52 человека. При обыске изъято свыше 100 тыс. евро наличными.

Самодельная подводная лодка была обнаружена во время международной операции по борьбе с транспортировкой наркотиков.

В мероприятии принимали участие пять стран. Испанские правоохранители работали совместно с коллегами из США, Колумбии, Нидерландов, Великобритании и Португалии.

Девятиметровое судно голубого цвета грузоподъемностью в две тонны было найдено на суше. Субмарина имеет два мощных двигателя. Корпус представляет собой фанеру и пластик, которые крепятся к каркасу.

Полиция обнаружила лодку на этапе строительства. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что она еще не успела выйти в море. В испанском ведомстве считают, что судно предназначалось для транспортировки запрещенных веществ.

Более 150 килограммов наркотиков было изъято из оборота в Оренбуржье за 2020 год, сообщал портал RIA56. Сотрудники полиции привлекли к уголовной ответственности более 1200 человек.