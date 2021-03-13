Регионы Сибирского федерального округа получат более 1,3 млрд рублей

Москва, 13 марта. Правительство России одобрило выделение четырем регионам Сибирского федерального округа суммы свыше 1,3 млрд рублей из резервного фонда, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Деньги будут направлены в бюджеты Республики Алтай, Республики Тыва, Новосибирской и Кемеровской областей. Минфин РФ должен до 16 марта 2021 года представить проект соответствующего распоряжения правительства для его последующего подписания.

Республика Алтай получит свыше 254 млн рублей для завершения строительства водопроводной инфраструктуры и канализационной системы в селах Иогач и Ратыбаш. В Туву поступят деньги для завершения строительства и оснащения школы на 825 мест, для окончания возведения двух детских садов и на погашение задолженности за поставленное республиканской больнице оборудование. Всего республика получит около 655,2 млн рублей.

Кузбасс получит 202,916 млн рублей. Эти средства регион потратит на погашение задолженности по зарплате и иным выплатам работникам АО «Шахта «Алексиевская». Кроме того, до 200 млн рублей будет направлено на подготовку к использованию в медицине методов бор-нейтронозахватной терапии рака в Новосибирске.

Правительство РФ намерено направить в 2021-2023 годах более 1 трлн рублей на детские выплаты. Минтруд также проинформировал об изменении критерий нуждающихся семей.