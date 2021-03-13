Депутат Вострецов оценил работу обновленного закона о несогласованных митингах

Система показала, что закон в РФ не для всех равен. Необходимо наказывать всех одинаково, ведь на закон нельзя плевать, в противном случае это приведет к уничтожению общества. Об этом в комментарии ФАН заявил депутат Госдумы, политический и общественный деятель Сергей Вострецов.

Президент РФ Владимир Путин несколько недель назад подписал закон, ужесточающий административную ответственность за неповиновение правоохранительным органам и другие нарушения при проведении митингов. Кроме того, закон устанавливает ответственность за нарушение порядка сбора, перечисления и расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия, а также за несвоевременно предоставленный отчет об этом.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов в интервью ФАН выразил мнение, что любой принятый в России закон должен строго и беспрекословно исполняться.

«Система, особенно в случае с Алексеем Навальным, показала, что закон не для всех равен. Кто-то строго его соблюдает, кто-то — нет. Послабления привели к разбалансировке всей ситуации, получилось, что на закон можно плевать. Если закон принят, он должен исполняться», — сказал он.

Депутат отметил, что нынешнее применение нового законодательства относительно несанкционированных мероприятий — только начало. Он признался, что за нарушениями будут следовать неотвратимые наказания.

«Это все должны понимать. Уже похайповать или выйти «просто так» не получится. Если вы, такой крутой, сознательно идете на нарушение закона, то будьте добры понимать, что попадете под вытекающие санкции. Попадут и студенты, и дети несовершеннолетние, к родителям которых будет также применяться ответственность. Это вам не просто прийти подурачиться. Сегодня подурачатся, а завтра голову пробьют, а кто отвечать будет? Для страны это может плохо закончиться. Санкции начали вводиться — это правильно. Иначе зачем еще закон принимать? У нас таких законов популистских в 90-е было миллион. Когда закон не исполняется, это приводит к разложению общества», — объяснил политик.

Кроме того, Вострецов подметил, что никаких реальных санкций пока не применялось. Он считает, что безнаказанность при принятии закона может дорого стоить нашей стране — Россия может столкнуться с проблемами многих государств.

«Это привело к расширению такого явления, как незаконные митинги. К чему приводит отсутствие мер по этим мероприятиям, мы можем видеть на примере тех стран, которые сейчас фактически находятся в руинах. Меры должны быть», — сказал он.

В заключение депутат отметил, что ближайшее будущее для России будет складываться непросто.

«Сейчас у нашей страны сложный период. Америка попытается потоптаться на России, особенно в выборный год. Сами у себя бревна в глазу не видят. Месяцами мертвые души голосуют, непонятно, как считают. В стране правят олигархи, а не избранники народа. Если у нас будет такое, то Россия станет государством, подчиненным другим», — подытожил Вострецов.

Ранее в беседе с ФАН публицист, телеведущий, журналист и политический аналитик Анатолий Вассерман заявил, что ужесточение наказаний за участие в незаконных митингах спасет и страну, и самих участников несанкционированных мероприятий.