Комаровский рассказал, как обнаружил у себя коронавирус с помощью горчицы

Киев, 13 марта. Врач и телеведущий Евгений Комаровский поделился историей о том, как самостоятельно диагностировал у себя COVID-19. По его словам, помогла в этом обычная горчица.

Болезнь обнаружилась во время еды, рассказал Комаровский в интервью для YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко». На столе перед ним была колбаса с запахом чеснока, однако доктор его не услышал.

«Какая классная колбаса, не воняет вообще», — сказал супруге телеведущий, который не любит специфического запаха лукового растения.

Женщина ответила, что на самом деле «в доме нечем дышать». Тогда Комаровский задумался о потере обоняния и решил взять для контрольной проверки горчицу. Понюхав ее, он убедился, что потерял возможность различать запахи.

«И тогда я понял, что он пришел ко мне», — вспомнил врач.

Потеря обоняния является одним из самых распространенных симптомов COVID-19. Свидетельствуют о болезни зачастую также высокая температура, продолжительный кашель и потеря вкуса. Однако есть и другие, менее очевидные признаки. Несмотря на это, при их обнаружении следует незамедлительно обратиться к врачу.