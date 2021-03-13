Озвучен размер заработка популярных блогеров из России

Москва, 13 марта. Знаменитые российские блогеры могут заработать 10 миллионов рублей за пару месяцев. Таким мнением поделился digital-директор рекламного агентства Main Target Антон Быков.

По его словам, главной золотой жилой социальной сети Instagram считается сфера красоты. Лучшие блогеры могут ежедневно публиковать платные посты, что приносит им хорошую прибыль. Например, Анастасия Решетова с легкостью может получать от 0,8 млн до 2 млн рублей за разные виды рекламных интеграций, передает РИА Новости.

Еще одним популярным направлением в Instagram являются путешествия. Блогер, у которого 600 тыс. подписчиков, публикуя до двух рекламных интеграций в месяц и до четырех сторис может заработать от 200 тыс. рублей.

Лучшие блогеры YouTube, такие как Wylsacom и Влад A4, берут в среднем миллион рублей за интеграцию, их количество зависит от числа релизов видеороликов. Популярный тиктокер Даня Милохин оценивает рекламу в Instagram в 800 тыс. рублей, в TikTok — 500 тысяч рублей. «ФедералПресс» отмечает, что он выкладывает не менее четырех постов в месяц на каждой из платформ.

В рамках опроса россияне ранее рассказали, заработные платы людей каких профессий можно назвать неоправданно высокими. Более половины жителей страны считают, что у политиков достаточно высокая оплата труда.