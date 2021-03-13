Возможность проведения внеочередных парламентских выборов обсудили в Армении

Ереван, 13 марта. Глава армянского государства Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян обсудили возможность проведения внеочередных парламентских выборов в стране.

Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента Армении. К тому же Саркисян и Пашинян обсудили сложившуюся ситуацию в стране, пути ее разрешения и вопрос преодоления кризиса. Другие детали переговоров президента и премьер-министра Армении не раскрываются.

Армен Саркисян недавно вернулся к своим обязанностям после прохождения медицинского обследования. В связи с чем президент Армении обращался в медучреждение, не сообщается.