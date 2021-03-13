Осташко полагает, что арест на форуме в Измайлово — хороший знак

Сегодня в московском Измайлово правоохранители прервали форум «Муниципальная Россия», организованный нежелательной организацией «Открытая Россия». Львиная доля участников мероприятия, в том числе и депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Максим Резник были арестованы.

Главный редактор издания PolitRussia, политолог Руслан Осташко в разговоре с корреспондентом ФАН высказался на тему подобных мероприятий и назвал возможную причину, по которой российский чиновник стал участников вышеупомянутых событий.

«Мероприятия, которые проводятся «Открытой Россией», нужно официально объявить перечнем врагов народа и составлять список людей, которые работают на деньги Ходорковского, а это равно деньгам Запада и деньгам ЦРУ», — считает Осташко.

Политэксперт не раз высказывался на тему развала страны, политики оппозиционеров и планов, которые те вынашивают. Он также не раз обращал внимание на то, что стране нужна оппозиция, но кардинально другого плана.

«Нашей стране нужна оппозиция. Она должна быть в стиле Владимира Высоцкого, который критиковал советскую власть. Но, когда на Западе ему задавали вопросы по поводу этого, чтобы тиражировать смену, он отвечал коротко и просто: «У меня много вопросов к нашей власти, но с вами я их обсуждать не собираюсь». Эти же товарищи не то что собираются, а фактически открыто работают и признают», — подчеркивает Руслан Осташко.

Что же касается депутата Резника, который принял участие в форуме нежелательной организации, по словам политолога, после публикации информации о его задержании во время рейда по наркопритону чиновник искал дополнительную защиту.

«Там он оказался по вполне понятным причинам, потому что неоднократно уже был замечен в употреблении наркотиков. Я думаю, он просто пытался найти таким образом дополнительную защиту. Он прекрасно понимает, что кресло под ним шатается, что информации о его наркодеятельности становится все больше и больше, и я не думаю, что руководству «Яблока» это нравится, и к нему возникает определенный вопрос», — говорит главный редактор PolitRussia.

Осташко также подчеркивает, что арест, произошедший в Измайлово на форуме «Муниципальная Россия» — это хороший знак, однако существует ряд нерешенных вопросов, которые требуют безотлагательного решения.

«Их наконец начали задерживать — это хороший знак. Вопрос только в том, чтобы эти задержания и предъявление претензий были юридически грамотно оформлены. К сожалению, наши органы правопорядка иногда неправильно оформляют подобные вещи. А в дальнейшем возникают именно процедурные вопросы, которые оппозиционеры выдают за победу в ЕСПЧ и так далее. Этот вопрос нужно, конечно же, решать», — подытожил политолог.

Ранее ФАН публиковал фотографии обыска нарколаборатории, где был задержан депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Максим Резник.