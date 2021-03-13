Юрий Шатунов заявил, что у него есть особая причина пойти на похороны Разина

Москва, 13 марта. Известный российский певец Юрий Шатунов стал гостем программы Андрея Малахова «Привет, Андрей» на канале «Россия-1».

Эфир был посвящен 35-летию группы «Ласковый май», которая принесла Юрию Шатунову бешеную популярность. В ходе передачи Андрей Малахов рассказал о том, чем занимаются участники коллектива сейчас. В студии также побывал создатель группы Сергей Кузнецов.

Во время программы неоднократно поднимался вопрос о разногласиях между Юрием Шатуновым и продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. Присутствовавший в студии актер и режиссер Станислав Садальский спросил у Шатунова, пойдет ли тот на похороны Разина. Артист считает, что у него есть особая причина пойти на прощание с музыкальным менеджером.

«Только, чтобы убедиться», — заявил певец.

Конфликт между Разиным и Шатуновым произошел еще в 2019 году, когда продюсер запретил певцу исполнять главные хиты «Ласкового мая» — песни «Седая ночь», «Белые розы» и другие популярные композиции. В итоге выяснилось, что менеджер коллектива сам поет под фонограмму Шатунова. Разина возмущает, что коллеги по шоу-бизнесу почему-то поддерживают артиста, а не его.