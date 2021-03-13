ФАН публикует список пострадавших при взрыве газа в Карачаево-Черкесии

Черкесск, 13 марта. Инцидент произошел в городе Усть-Джегута. В результате пожара в пункте выдачи интернет-заказов травмы получили пять человек. ФАН публикует список пострадавших.

ЧП произошло сегодня в 11:38 в пункте выдачи интернет-заказов Wildberries в городе Усть-Джегута. Пятеро пострадавших госпитализированы с ожогами. Сколько конкретно людей было внутри — пока неизвестно. На месте работают МЧС, газовики и электрики.

Как стало известно ФАН, среди пострадавших А. Эркенова 1980 года рождения, К. Лепшоков 1953 года рождения, А. Эркенова 1992 года рождения, М. Шхамузов 1995 года рождения, А. Мещезова 1998 года рождения.

По предварительной версии, причиной взрыва стал газ. Погибших нет.