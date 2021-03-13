Военнослужащие отработали поиск и спасение пострадавших в лавине на Эльбрусе

Статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Николай Панков высоко оценил готовность военнослужащих горных подразделений к спасению пострадавших из-за схода лавин, сообщила пресс-служба военного ведомства.

Замглавы Минобороны проинспектировал организацию занятий в Центре горной подготовки и выживания «Терскол». Там участники осваивают принципы преодоления лавиноопасных участков склона и проведения поисково-спасательных работ при сходе лавины.

Военнослужащие горных подразделений отработали способы обнаружения пострадавших в лавине и их эвакуации с помощью подручных средств.

«Сегодняшние практические действия показали высокий профессионализм горных подразделений Вооруженных сил России. Военнослужащие, прошедшие подготовку в Центре горной подготовки и выживания «Терскол», способны выполнить любые задачи в самых сложных условиях», — подвел итоги тренировки замминистра.

Кроме того, Николай Панков осмотрел инфраструктуру и оборудование высокогорного базового лагеря центра «Терскол» на высоте 4200 метров над уровнем моря.

Накануне замминистра обороны вручил Центру горной подготовки и выживания Минобороны России «Терскол» боевое знамя.

Центр создан в 2016 году. Его специалисты обучают горной подготовке и выживанию в сложных условиях. Также на базе центра проводятся научные исследования в области деятельности военнослужащих в горной местности. Сейчас в структуре работают более 150 человек. Только в 2020 году обучение прошли свыше 3000 военнослужащих.