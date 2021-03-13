Более двух тысяч военнослужащих примут участие в учениях в Крыму

Москва, 13 марта. Порядка 500 единиц военной техники и более двух тысяч военнослужащих будут задействованы в масштабных учениях, которые пройдут в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В маневрах примут участие подразделения Новороссийского десантно-штурмового горного соединения, а также военно-транспортная авиация и самолеты армейской авиации Южного военного округа.

«Парашютно-десантные подразделения совершат перелет на семи самолетах Ил-76МД в район площадки приземления на полигоне «Опук», где более 350 военнослужащих и три единицы боевых машин десанта БМД-2К-АУ выполнят десантирование», — говорится в сообщении.

В ходе маневров военные отработают задачи по обороне морского побережья, а также проведут учебные боевые стрельбы. Учения будут проходить с 18 по 19 марта на полигоне «Опук» в Крыму.