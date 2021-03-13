Журналисты рассекретили многомиллионные гонорары звезд российского шоу-бизнеса

Москва, 13 марта. Российские артисты и телеведущие наконец-то начали выступать на концертах и хорошо зарабатывать. СМИ узнали, сколько получают звезды за одно мероприятие.

Во время пика коронавируса у многих певцов и музыкантов были серьезные финансовые проблемы. Сейчас, когда ситуация немного стабилизировалась, звезды просят баснословные деньги за участие в корпоративах. К примеру, топовые ведущие Андрей Малахов и Иван Ургант всего за месяц могут заработать порядка 5 млн рублей, пишет kp.ru.

Меньше получают Юлия Барановская, Ольга Бузова и Лера Кудрявцева — по 2 млн рублей. Очень востребованы рэпер Василий Вакуленко, участница конкурса «Евровидение» Полина Гагарина и украинская скандалистка Светлана Лобода, их ценник — от 2 млн рублей до 6 млн рублей.

Журналисты также рассекретили, сколько получают актеры. За съемочный день звезде «Физрука», ведущему детского «Голоса» Дмитрию Нагиеву платят 300 тыс. рублей. Такую же сумму режиссеры предлагают звезде «Адмирала» Константину Хабенскому. Новое поколение артистов — Никита Ефремов, Кристина Асмус и Александра Бортич — согласны работать за 200 тыс. рублей в день.

Ранее сообщалось, что музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал звезд, получающих огромные гонорары. По его словам, некоторые представители бомонда этого просто не заслуживают.