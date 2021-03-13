Полицейский вывел из горящего дома пенсионерку и ее пятилетнего внука в Крыму

Симферополь, 13 марта. Сотрудник МВД во время прогулки с женой откликнулся на крики пострадавших в пожаре. Правоохранитель вывел из горящего здания пожилую женщину и мальчика.

Жительница республики и ее пятилетний внук едва не стали жертвами пожара в селе Марьяновка. По данным МВД, от смерти соотечественников спас сотрудник полиции, который оказался рядом с местом происшествия.

Старший сержант, увидев пламя и услышав крики на четвертом этаже жилого дома, тут же поспешил на помощь. На лестничной клетке стояли жильцы, которые не могли выбраться на улицу из-за сильного задымления. Полицейский вывел пенсионерку и малыша из здания, а затем очаг возгорания локализовали сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось о полицейском из Ленобласти, которого собираются наградить за спасение соседей из горящей квартиры.