Международные резервы РФ составляют более 580 млрд долларов

Москва, 13 марта. Объем международных резервов России на 5 марта сократился на 9,5 млрд долларов (-1,6%) по сравнению с показателем на 26 февраля и составил 580,1 млрд рублей.

По данным Центробанка РФ, сокращение резервов произошло из-за снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки. Целевым показателем регулятора по резервам является 500 млрд долларов.

Международные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота.

Банк России ранее обнародовал статистику по вложению банков в ценные бумаги. Согласно сведениям регулятора, вложения российских банков в ценные бумаги на начало февраля составили рекордные 15,74 трлн рублей.