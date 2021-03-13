Доктор Мясников рассказал о вирусе, поразившем большинство людей на планете

Москва, 13 марта. Телеведущий и практикующий врач Александр Мясников призвал россиян помогать организму сохранять иммунный барьер, чтобы избежать опасной инфекции, поразившей 95% людей.
Речь идет о вирусе Эпштейна-Барр. По словам медика, большинство заражается им еще в детстве, но проявляется он обычно значительно позже. Как правило, это происходит в результате ослабления иммунитета из-за возраста.
«Активируясь, он вызывает жуткие болезни — лимфомы, <…> лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза. То есть это уже серьезно, это вирус, который ведет к очень многим онкологическим заболеваниям», — сказал телеведущий в эфире «России-1».