Доктор Мясников рассказал о вирусе, поразившем большинство людей на планете

Москва, 13 марта. Телеведущий и практикующий врач Александр Мясников призвал россиян помогать организму сохранять иммунный барьер, чтобы избежать опасной инфекции, поразившей 95% людей.

Речь идет о вирусе Эпштейна-Барр. По словам медика, большинство заражается им еще в детстве, но проявляется он обычно значительно позже. Как правило, это происходит в результате ослабления иммунитета из-за возраста.

«Активируясь, он вызывает жуткие болезни — лимфомы, <…> лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза. То есть это уже серьезно, это вирус, который ведет к очень многим онкологическим заболеваниям», — сказал телеведущий в эфире «России-1».

Вместе с тем Мясников добавил, что зачастую вирус остается незамеченным. Чтобы максимально снизить вероятность его проявления, врач посоветовал помогать организму поддерживать иммунный барьер. Для этого следует придерживаться здорового образа жизни, минимизировать стресс и следить за сном и питанием.

В рамках телеэфира Мясников часто рассказывает об опасности различных заболеваний и том, по каким симптомам их можно распознать. В одном из выпусков программы «О самом главном» он предупредил о смертельной опасности боли в горле. По словам врача, она может свидетельствовать о поражении органов дыхательной системы гемофильной палочкой.