Минск, 13 марта. Решение Европейского вещательного союза по композиции белорусской группы «Галасы ЗМеста», которая должна представлять страну на Евровидении, добавило музыкантам популярности.

С таким заявлением выступил белорусский президент Александр Лукашенко. Организаторы песенного конкурса ранее подвергли критике композицию «Я научу тебя», поскольку она якобы ставит под сомнение аполитичность Евровидения.

«Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар», — считает Лукашенко.

Глава Белоруссии добавил, что страну сейчас начинают поджимать «по всем фронтам». Однако, если потребуется, музыканты сделают другую песню, сказал лидер республики.

Как стало известно ранее, президент Белоруссии оценил ситуацию вокруг Национального олимпийского комитета.