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Названы пять невинных причин повышенного артериального давления

Названы пять невинных причин повышенного артериального давления

Москва, 13 марта. Есть пять вполне невинных причин, почему повышается давление. Некоторые из них связаны с конкретными ситуациями, в которых каждый человек оказывался хотя бы раз в жизни.

Например, существует такое понятие, как «гипертония белого халата». В этом случае у человека повышается артериальное давление, как только он оказывается в кабинете врача. Душевных переживаний достаточно, чтобы тонометр показал значение выше, чем обычно.

Артериальное давление повышается и при полном мочевом пузыре. Организм сигнализирует мозгу о необходимости опорожнения, задействуя гормон адреналин. В некоторых случаях давление повышается, когда человек замерз. Кровеносные сосуды сужаются, чтобы направить больше крови к сердцу.

К тому же причина повышенного артериального давления может крыться в быстрой ходьбе или беге. В этот момент сердце перекачивает больше крови для питания мышц. Еще давление повышается из-за сидения, скрестив ноги. Сжатие вен негативно влияет на стенки сосудов.

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург порекомендовал не пить слишком крепкий чай людям, чувствительных к кофеину. В противном случае у них может повышаться артериальное давление, что приводит к общему ухудшению самочувствия, напомнил медик.

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