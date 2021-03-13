Ставка по рублевым вкладам увеличена российскими банками

Москва, 13 марта. Средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в крупнейших российских финучреждениях выросла в марте до 4,53%. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

В последней декаде прошлого месяца показатель находился на уровне 4,51%. Согласно данным регулятора, рекордно низкое значение в 4,33% было зафиксировано в начале октября минувшего года, передает агентство «Прайм».

Медианная максимальная ставка рассчитывается на основе показателей десяти кредитных учреждений, которые привлекают наибольший объем депозитов физлиц, включая Сбербанк, «Альфа-банк», «Совкомбанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Райффайзенбанк», ПАО «Московский кредитный банк», ФК «Открытие», «Промсвязьбанк» и «Россельхозбанк».

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что регулятор в течение трех лет придет к нейтральной ключевой процентной ставке на уровне 5–6%. По ее словам, когда и какими темпами это будет происходить, зависит от развития экономики.