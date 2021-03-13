Александр Большунов победил в масс-старте на заключительном этапе КМ

Берн, 13 марта. Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов выиграл гонку на 15 километров классическим стилем с общего старта, которая прошла на восьмом этапе Кубка мира.

Чемпион мира 2021 года в скиатлоне Александр Большунов завоевал золото в масс-старте на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Энгадине. За несколько километров до финиша россиянин ушел в отрыв от соперников и не позволил кому-то из них к себе приблизиться.

На 18,4 секунды от Большунова отстал его главный соперник, норвежец Йоханнес Клебо. Соотечественник трехкратного олимпийского чемпиона Пол Голберг проиграл российскому лыжнику 18,9 секунды, завоевав бронзовую медаль. Этап Кубка мира в Швейцарии является заключительным в этом сезоне. Соревнования в Энгадине завершатся 14 марта.