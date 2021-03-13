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Убийца из Омской области спустя неделю после освобождения изнасиловал знакомую

Убийца из Омской области спустя неделю после освобождения изнасиловал знакомую

Омск, 13 марта. Суд заключил под стражу 28-летнего жителя села Седельниково. Он обвиняется в изнасиловании своей знакомой.

Правоохранители установили, что мужчина 5 марта вышел на свободу, отсидев девять лет за надругательство над прохожей. Спустя неделю он был уже в родном населенном пункте, где напал на приятельницу, сообщила региональная прокуратура.

В надзорном ведомстве отметили, что уголовник живет рядом с жертвой и свидетелями. С целью исключить риск давления на них, прокуратура и СК добились ареста злоумышленника.

В Саратовской области ребенок стал свидетелем изнасилования матери. За преступление он получил 12 лет, сообщал ФАН.

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