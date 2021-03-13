Почему в современной Украине Тарас Шевченко сидел бы в тюрьме. Колонка Владимира Тулина

9 марта 2021 года исполнилось 207 лет со дня рождения самого известного поэта Украины Тараса Шевченко. По этому поводу министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба с гордостью сообщил, что за пределами Украины поставлено 99 памятников народному поэту в 44 странах мира, умолчав, что большинство из них — в России.

Также он не рассказал об осквернении некоторых памятников. В сентябре 2020 года его министерство отправило ноту протеста Испании в связи с тем, что в городе Алькала-де-Энарес был облит красной краской памятник украинскому поэту. Понять местных жителей можно, так как памятник представлял собой табличку в честь Шевченко и одновременно в честь героев «Небесной сотни» — украинских националистов, названных там духовными потомками поэта. На Украине 6 марта 2021 года два жителя села Подпечеры Ивано-Франковской области отрезали памятнику голову. Среди украинских СМИ тоже не все разделяли восторг украинских властей. Корреспондент Федерального агентства новостей изучил часть откликов на это событие.

Настоящей сенсацией стала статья украинского интернет-издания Страна.ua «В Украине Порошенко-Зеленского Кобзаря засадили бы в тюрьму. Что пишут в соцсетях о дне рождения Шевченко».

Автор статьи Екатерина Терехова справедливо указывает, что сама биография поэта свидетельствует о его политической неблагонадежности, с точки зрения нынешних украинских властей. Ведь из 47 лет своей жизни 27 он прожил в России, служил десять лет в русской армии и добровольно переселился жить в столицу Российской империи — Санкт-Петербург:

«В быту говорил по-русски. Об этом свидетельствуют его дневники, письма друзьям и произведения в прозе».

Одно это, с точки зрения Службы безопасности Украины (СБУ), является пропагандой многоязычия, что является тяжелым уголовным преступлением. Кроме того, он состоял в Киеве в тайной организации — Кирилло-Мефодиевском братстве, которое сформулировало свою цель в призыве «Братья великороссияне и поляки!». Она заключалась в создании Союза славянских республик — федерации со столицей в Киеве, а это уже тягчайшее преступление — государственная измена.

В соответствии с сегодняшним Уголовным кодексом Украины его творчество тоже было антигосударственным. Депутат Верховной рады Николай Скорик написал в социальных сетях:

«В своих поэтических произведениях на украинском языке Тарас Шевченко призывает к совершенно крамольным, с точки зрения нынешних властей и активистов-националистов, идеям славянского единства: «Щоб усі слав’яне стали

Добрими братами,

І синами сонця правди…», «Нехай житом-пшеницею, як золотом, покрита,

не розмежованою останеться навіки од моря і до моря

слав’янськая земля», «Ми одної матері діти, що всі ми слав’яне». Да еще и куча отягчающих обстоятельств. Из крепостных крестьян Шевченко выкупили усилиями видных представителей русской культуры – вот вам и «русское финансирование». Со многими из них Кобзарь потом дружил – вот вам и «порочащие связи с представителями страны-агрессора». Незадолго до смерти Тарас Шевченко издал букварь для начального обучения украинцев родной грамоте – и назвал его «Букварь южнорусский» — вот вам и «неуважение к государственному языку». Ну и, наконец, широкое прославление Кобзаря в советский период – памятники по всему Советскому Союзу, подробное изучение в школьной программе, издание книг миллионными тиражами – вот вам и «пособник советских оккупантов», требующий срочной декоммунизации».

Интересно высказался по поводу годовщины со дня рождения поэта и другой депутат Верховной рады Максим Бужанский:

«Из цитат Шевченко, озвучиваемых сегодня, и томиков «Кобзаря», «случайно оказавшихся на столе» и попавших в объектив, можно было бы выложить дорогу на Луну и обратно, если кому-то вдруг взбредет в голову вернуться. А можно было бы, наконец, на 30-м году независимости снять о нем сериал. О живом человеке, а не о каменном истукане, которого из него делают, заменяя им везде Ленина в пропорции три Шевченко/один Бандера/пол-Шухевича. Но нет, деньги выделяют на сенцовского «Носорога», а не на Шевченко. Шевченко достается томик «Кобзаря», который в самой нечитающей стране Европы никто не покупает. Так начинайте потихонечку рассказывать, что икона — Сенцов, а не Шевченко, иначе математика и здравый смысл немного входят в противоречие с реальностью».

Украинский парламентарий имеет в виду выделение 25 миллионов гривен на съемку фильма режиссера Олега Сенцова, осужденного Северо-Кавказским окружным военным судом на 20 лет лишения свободы за террористическую деятельность. Через пять лет он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной и поселился в Киеве. За 38 лет своей жизни до ареста он снял всего один фильм — «Гамер» с бюджетом в 20 тысяч долларов, а за полтора года после освобождения уже два — «Номера» и «Носорог». На оба фильма Правительство Украины щедро выделило миллионы.

Максим Бужанский ошибается, когда пишет, что на незалежной Украине 30 лет не снимали фильмов о Шевченко. Недавно такой фильм под названием «Бесславные крепостные» был снят. Там действие происходит в 1844 году, когда крепостной крестьянин Тарас Шевченко встречает в украинском селе японского самурая Акая (украинца по матери), который называет его Тарас-сан, а затем обучает японским боевым искусствам и вдвоем они громят врагов Украины разных национальностей. Авторы фильма даже не сочли нужным узнать, что Тарас Шевченко еще в 1838 году получил вольную и стал жить в Санкт-Петербурге. На этот «шедевр» украинское правительство выделило 19,6 миллиона гривен.

Явно после такого фильма Тарас Шевченко в гробу перевернулся. Впрочем это делать ему приходилось и раньше. Например, год назад телеведущая 24 канала Татьяна Шевченко сообщила:

«За свои 47 лет жизни Тарас Шевченко стал одним из выдающихся людей Украины. Был членом Кирилло-Мефодиевского братства, активно противостоял советской власти, за свою проукраинскую деятельность дважды был в ссылке».

На самом деле Тарас Шевченко умер за 56 лет до появления советской власти и никогда не был в ссылке, а был отправлен на военную службу в Оренбургский край.

В другой статье, посвященной дню рождения украинского классика, в ежедневной газете «День» под названием «Тарас Шевченко: отрицание имперскости» дописались до того, что объявили украинцем и самого великого поэта Венгрии Шандора Петефи:

«Петефи (настоящее имя и фамилия — Александр Петрович) не был венгром, его жизнь была связана с Украиной, а в жилах текла и украинская кровь. Вероятно, примеры Шевченко и Петефи показывают, что украинцы, несмотря на сложные обстоятельства, способны создавать великое, поднимаясь над неблагоприятными обстоятельствами жизни».

В действительности Шандор Петефи был чистокровным словаком. Но этим автор статьи не ограничивается и сообщает еще одну «историческую подробность»:

«Петербург появился на костях украинцев. Об этом Шевченко знал. И писал об этом с большой болью, словно передавая причитания умерших душ казаков, которые погибли, строя «город над Невой».

Только вот когда закладывался Санкт-Петербург, казаки были заняты: они вместе с гетманом Мазепой присягали на верность шведскому королю Карлу ХII. Впрочем, есть в статье и правдивая информация:

«Позже Шевченко переосмыслит свое отношение к казачеству, прежде всего к казацкой элите, гетманам, которых он прославлял в ранних произведениях. Укажет на их продажность, на готовность служить интересам чужих империй: Раби, подножки, грязь Москви,

Варшавське сміття — ваші пани,

Ясновельможнії гетьмани.

Чого ж ви чванитеся, ви!

Сини сердешної Украйни!».

На самом деле никто не сделал для возвеличивания Тараса Шевченко больше, чем советская власть. До ее появления он не был настолько известен даже среди тех, кто говорил на «малороссийской мове» — так он сам называл язык, на котором писал поэзию, а свою прозу он писал по-русски.

Западная Украина тогда входила в состав Австро-Венгрии. Местная церковь, которая признала над собой власть папы римского, заключив с ним унию, тогда называлась Руськой греко-католической церковью. Тогда еще местные власти не приступили к созданию украинского народа. С 1900 года эту церковь возглавлял герой нынешней Украины Андрей Шептицкий, именно по его предложению произведения Шевченко попали в «Папский индекс», где перечислены запрещенные католической церковью книги. Однако на этом он не успокоился и добился сожжения самого известного произведения Шевченко — «Кобзаря» — в Ватикане.

Про это в своей статье «Ultra montes» в 1902 году написал другой классик украинской литературы Иван Франко:

«По доносу одного из искренних опекунов власти сначала прятали, а потом сожгли «Кобзаря». И наш Тарас дождался костра аж в Риме. По старанию своих таки доморощенных полицаев! Ибо итальянцев в том винить нечего».

Запрет на книги Шевченко действовал долгие годы. Достаточно посмотреть «Индекс запрещенных книг» в №1 журнала «Католическое действие» за 1935 год. Зато сегодня Украинская греко-католическая церковь восхваляет Тараса Шевченко вместе с властями Украины.

А на остальной части Украины автор «Кобзаря» пришелся очень кстати со своей биографией советской власти: крепостной крестьянин, пострадавший от царизма и воспевающий единство славянских народов. Еще в разгар гражданской войны в 1918 году памятники Шевченко были установлены в Москве и Петрограде. В следующем году 105-я годовщина рождения (9 марта) и 58-я годовщина смерти (10 марта) были отмечены с огромным размахом.

Из протокола заседания Совета народных комиссаров УССР о выделении средств в память Т. Г. Шевченко от 24 февраля 1919 года:

«Выделить 20 тысяч рублей на печать 100 тысячи экземпляров вкладки в газету «Известия», 30 тысяч рублей — на 50 тысяч брошюр с биографией Шевченко, а на издание плакатов для школ и казарм — 24 375 рублей».

Кроме того, Наркомат просвещения должен был найти еще 30 тысяч рублей на торжественный концерт-митинг в Харькове, а также на лекции и другие публичные мероприятия. Всего в этот тяжелейший год на торжества в честь поэта было потрачено 170 тысяч рублей.

С неменьшим размахом праздновали и в следующем году. Газета «Красная Армия» вышла с передовой статьей «Слава пророку пролетарской победы — Тарасу Шевченко!».

В ней было написано:

«Напрасно мелко-буржуазные элементы, украинские шовинисты пытались присвоить Тараса Шевченко. Этот крестьянский поэт, певец пролетарской свободы никогда не был с ними душой. Он наш рабоче-крестьянский трубадур, сзывавший весь трудовой народ на борьбу с классовым врагом, с помещиками и эксплуататорами».

Тарас Григорьевич тогда тоже перевернулся в гробу, так как его объявили большевиком. Это сделал на многотысячном праздничном митинге в Киеве народный комиссар просвещения УССР Владимир Затонский:

«В пятьдесят девятую годовщину смерти поэта бедноты советская власть закладывает ему памятник. Мы уважаем Тараса как нашего предшественника, как настоящего украинского большевика».

Памятники ему ставили во всех республиках СССР в таких количествах, что они были на втором месте после памятников Ленину. В 1939 году в честь 125-летия со дня рождения Шевченко 6 марта 1939 года главная газета СССР «Правда» вышла со статьей на первой полосе «Великий сын украинского народа». Различные мероприятия в честь юбилея продолжались до конца июня. Город Форт-Александровский в Казахской ССР был переименован в Шевченко. Также его имя получил Киевский университет и бесчисленное количество улиц советских городов, театров, предприятий и колхозов. Состоялся специальный пленум Союза советских писателей, откуда была отправлена телеграмма Иосифу Сталину:

«Все народы нашего Отечества отметили юбилей Шевченко как большой праздник социалистической культуры, как свое родное кровное дело. С огромной радостью мы говорим об этом Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, мы знаем, с каким вниманием и заботой Вы отнеслись к делу подготовки и организации этого культурного праздника народов СССР — праздника, в котором так ярко выразилась нерушимая сталинская дружба народов».

О жизненном пути Тараса Шевченко в СССР в 1926 и 1951 году были сняты два фильма. В обоих переломный момент его биографии — отправка на солдатскую службу в Казахстан — показан согласно официальной версии в царской России: за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве. Однако он не был активным членом этой организации и тем не менее он был наказан строже всех из 12 членов братства. Все исследователи его творчества сходятся в том, что настоящей причиной наказания была поэма «Сон», где он высмеял императора и его супругу. По воспоминаниям современников, Николай I заявлял, что он мог бы простить Шевченко издевательство над собой, но высмеивание физических недостатков жены, которая имела проблемы со здоровьем после сильного испуга за свою жизнь и жизнь детей во время восстания декабристов, он вынести не мог.

Ее Шевченко сравнил с сушенным опенком и посвятил ей в поэме такие строки:

«Цариця-небога,

Мов опеньок засушений,

Тонка, довгонога,

Та ще, на лихо, сердешне

Хита головою. Так оце-то та богиня!»

Есть еще одно обстоятельство. Как известно, для выкупа Тараса Шевченко из крепостной зависимости от помещика Павла Энгельгардта было в 1838 году собрано 2500 рублей. Из них 400 рублей дала именно императрица Александра Федоровна.

Есть еще один факт из его творчества, который не любят вспоминать в современной Украине: ни в одном из своих произведений он ни разу не упомянул слово «украинец». Очевидно, тогда еще такого слова не было, как и народа, который оно обозначает.