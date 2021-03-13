Лукашенко рассказал об отсутствии друзей у белорусов

Минск, 13 марта. Президент Александр Лукашенко заявил об отсутствии друзей у Белоруссии в мире. Об этом проинформировали местные СМИ.

Западные страны продолжают оказывать давление на Белоруссию. Иностранные игроки всеми способами пытаются дестабилизировать ситуацию в республике после прошлогодних президентских выборов, в ходе которых Лукашенко одержал безоговорочную победу.

Сам белорусский лидер неоднократно говорил, что считает российского коллегу Владимира Путина своим другом.

Кроме того, представитель РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что Запад намерен оторвать Белоруссию от России.

Как стало известно ранее, Лукашенко рассказал о «подрыве» Белоруссии изнутри.