Суд взыскал с экс-главы комитета ЖКХ в Курске 111 млн рублей ущерба

Курск, 13 марта. Бывший глава комитета ЖКХ местной администрации должен выплатить в бюджет города более 111 млн рублей. Такое решение вынес суд.

Чиновник стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Обвиняемого освободили от пребывания в колонии-поселении за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

По данным следствия, глава комитета подписал дополнительное соглашение с компанией по оказанию энергосервисных услуг, в котором изменил условия ранее подписанного контракта и технические характеристики, включая суммарную мощность системы уличного освещения города. Это действие привело к дополнительным тратам. Ранее инстанция признала экс-чиновника виновным и дала ему два года тюрьмы, однако решение было изменено. Мужчина должен выплатить озвученную на заседании сумму.

Суд в Оренбурге вынесет приговор экс-полицейскому за взятку в 5 млн рублей, сообщал портал RIA56.