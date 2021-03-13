Гармония и счастье за 50 000 рублей от мужа Ксении Бородиной

Подписчики Ксении Бородиной посмеиваются над ее мужем Курбаном Омаровым, поскольку никому до сих пор не известно, как он зарабатывает на жизнь. В одном из интервью он признался, что владеет строительной компанией, но в Сети все равно его осуждают, поскольку считают, что он живет за счет звездной супруги.

Вчера бизнесмен объявил о собственном гайде, в котором он лично поможет женщинам стать счастливыми. Муж Ксении Бородиной уверен, что знает, как изменить жизнь представительниц прекрасного пола к лучшему.

Личные VIP-консультации Омарова обойдутся дамам в 50 тысяч рублей. Без его участия — в 2 000.

«Милые девушки, этот момент настал. Для вас, уставших быть одинокими. Для тех, кому надоело терпеть измены и унижения. Для женщин, которые хотят вырваться из замкнутого круга и обрести счастье. Для вас — уникальных и неподражаемых. Настало время стать женщиной мечты. Женщиной, которую хочется покорять каждый день и каждый час», — написал Курбан в своем Instagram-аккаунте.

Он гарантирует, что после марафона «Один шаг к счастью» женщина сможет измениться «до неузнаваемости», «поменять свою жизнь», «освободиться от токсичных отношений», «найти счастье и гармонию». Также любой из участниц он обещает провести не только внутреннее преображение, но и внешнее.

«Давай руку, сделаем шаг к счастью вместе», — такими словами закончил свой пост бизнесмен.

Одна из подписчиц настолько воодушевилась предложением, что захотела взять рассрочку на оплату данного марафона.