Поклонники заметили округлившийся живот у молодой жены Петросяна

Москва, 13 марта. Фанаты заподозрили, что молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова снова беременна.

Татьяна Брухунова после рождения первенца Вагана очень преобразилась. Она наслаждается материнством и делится с подписчицами своими секретами. Звезда опубликовала в Stories серию видео, которые посвящены новому бренду детской одежды. Жена Петросяна продемонстрировала костюм-двойку кофейного цвета, который купила для сына.

«Мне очень понравился этот оттенок, потому что малыши имеют обыкновение бесконечно пачкаться», — заявила Татьяна.

Брухунова одета в легкую синюю пижаму на пуговицах, в области талии ее наряд имеет дополнительный объем. Поклонники заметили, что у Татьяны округлился живот. Они активно спрашивают жену Петросяна о ее положении, но не получают ответа.

Друзья и коллеги юмориста не удивлены слухами о новой беременности Брухуновой. По словам звезды «Аншлага» Николая Лукинского, Петросян любит «делать детей». Он подчеркнул, что нисколько не осуждает за это 75-летнего сатирика. Сам Петросян считает, что сын Ваган от Татьяны Брухуновой — это большое счастье. В одном из интервью он пообещал «пожить подольше» ради наследника.