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Бывший украинский премьер рассказал, кто на самом деле управляет Киевом

Бывший украинский премьер рассказал, кто на самом деле управляет Киевом

Киев, 13 марта. Настоящими «хозяевами» Украины являются США и Великобритания, считает экс-премьер Незалежной Николай Азаров.

По мнению политика, это понимают и западные кураторы страны. Именно поэтому ведущую «Партию регионов» Украины в прошлом было решено закрыть. Николай Азаров считает, что к событиям 2014 года в Незалежной причастны Америка и Британия. «Революционный штаб» находился в американском посольстве, уверен бывший премьер. Англичан он назвал «большими специалистами в этом плане».

«А вот уже привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против (бывшего президента Украины Виктора. — Прим. ред.) Януковича», — рассказал Азаров.

Ранее сообщалось, что российский сенатор Сергей Цеков назвал «говорильней» новую стратегию Украины по Крыму.

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