Американские ученые объяснили связь обоняния и воспоминаний

Вашингтон, 13 марта. Многим людям знакома ситуация, когда некий аромат пробуждает в них воспоминания об определенных событиях их прошлого. Явление носит название «эффект Пруста».

Впервые его описал французский писатель Марсель Пруст в работе под название «В поисках потерянного времени». Дальнейший анализ явления, над которыми работали ученые, показал, что память работает не выборочно, а составляет для мозга целую картину.

Последние исследования американских ученых продемонстрировали, что обонятельная система имеет устойчивую связь с гиппокампом, частью головного мозга, которая отвечает за формирование эмоций и консолидацию памяти. Специалисты объяснили, что такие чувства как зрение, слух и осязание связаны с органом через ассоциативную кору, в то время как обоняние имеет к нему прямой доступ. Из-за такой особенности именно запахи вызывают у людей старые воспоминания.

Многим знакомо такое понятие, как болезнь Альцгеймера. Замедлить развитие заболевания на ранних этапах можно при помощи ароматерапии и прослушиванию музыки. Внимание на это обратил доктор медицинских наук Владимир Парфенов.