Коморский остров раздора: чем обернулась борьба Франции с мигрантами в бывшей колонии



Морони, 13 марта. Остров Майотта, заморский регион Франции, охватила волна насилия со стороны нелегальных мигрантов из Союза Коморских островов.



Бежавшие на Майотту в поисках лучшей жизни африканцы оказались не нужны французским властям. Но нелегалы уверены, что это европейцам нет места на Коморских островах. Коренной народ намерен добиваться изгнания бывшей метрополии из региона.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, что стало причиной конфликта и как будет дальше развиваться ситуация на острове.

Побег через проливы

Государство Коморы располагается на трех из четырех крупных островов одноименного архипелага — Нгазиджа, Ндзуани и Мвали. Страна получила независимость от Франции в 1975 году в ходе всенародного референдума.



В состав Комор мог войти и четвертый крупный остров — Майотта. Однако результаты голосования показали, что около 60% жителей хотели бы остаться в составе французской колонии. Союз Коморских островов оспаривает итоги референдума и обвиняет Париж в захвате территории. Организация Объединенных Наций встала на сторону Комор. Тем не менее Елисейский дворец не намерен отказываться от Майотты.



За минувшие полвека Союз Коморских островов так и не смог достичь экономического благополучия. Республика остается одной из беднейших стран мира. Французский остров, напротив, является процветающей по африканским меркам территорией.





Этот фактор стал причиной наплыва нелегальных мигрантов на Майотту. Среди них много беременных женщин, которые хотят родить ребенка на острове, чтобы он получил французское гражданство.



Однако переправа через проливы между островами становится едва ли не главным препятствием, более опасным, чем французские пограничники и полицейские. Плоты и легкие лодки часто не выдерживают перехода по Индийскому океану и тонут вместе с пассажирами.



Те, кому посчастливилось добраться до Майотты, как правило, попадают в город мигрантов. Среди местных жителей он получил неофициальное название Ямайка.

Рассадник криминала

Этот населенный пункт появился в результате самозахвата земель на севере острова в районе города Кунгу. Нелегалы без разрешения властей годами там возводили свои дома, в том числе из подручных материалов. Неудивительно, что Ямайка вскоре начала пользоваться дурной славой, как главный рассадник криминала на острове.

В первую очередь жертвами бандитов из Ямайки становились жители города Кунгу. Банды нелегалов атаковывали граждан, грабили их, сжигали дома. Нередко все бесчинства сопровождались исполнением гимна Союза Коморских островов.



Важным фактором в нападениях стал расовый вопрос. Жертвы бандитов — исключительно белые французы. Коморцы воспринимают их как захватчиков и колониалистов. Призывы к расправам над европейцами среди мигрантов далеко не редкость.

Эхо колониальной войны

Власти Майотты, похоже, решили положить конец разгулу банд на острове. В начале текущей недели, 9 марта, начался снос домов в Ямайке. Несмотря на то, что строительная техника работала под охраной полиции, нелегалы оказали ожесточенное сопротивление, применяя камни, палки и пиротехнику.

Часть мигрантов в очередной раз решила выместить свою ненависть на жителях Кунгу. В течение суток в населенном пункте было зафиксировано до ста поджогов.



Конфликт между французским населением и нелегалами только обостряется. Власти острова не в состоянии контролировать миграционный поток. При этом они не собираются заниматься вопросом ассимиляции приезжих. Не заботит администрацию Майотты и судьба выселенных из Ямайки людей.



Последние находятся в крайней степени отчаяния: они не знают, где им теперь жить и на что существовать. Ответ дают главари местных банд, предлагая коморцам приступить к самым радикальным методам избавления острова от европейцев.