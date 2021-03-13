СБУ может обвинить в госизмене экс-депутатов Рады за принятые в 2010 году соглашения

Киев, 13 марта. Сотрудники Службы безопасности Украины проведут допрос депутатов Верховной рады VI созыва, которые проголосовали за харьковские соглашения в 2010 году.

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, в данных соглашениях шла речь о размещении Черноморского флота ВМФ России в Крыму. По его словам, их ратификация могла стать причиной якобы «потери Крыма» и конфликта в Донбассе.

«Каждый депутат будет допрошен в рамках уголовного производства, и если будут выявлены нарушения, то обязательно будут соответствующие решения. Депутатов будут допрашивать на предмет того, не получали ли они взяток за голосование, не принуждали ли их и не угрожали ли им», — указал Данилов.

При этом ранее в СНБО допустили предъявление обвинений в государственной измене экс-депутатам. Якобы подписание харьковских соглашений произошло в слишком короткие сроки — за четыре дня, а их последствия «ощущаются на Украине и сейчас».

До этого сообщалось, что СБУ уже возбудила уголовное дело по поводу ратификации харьковских соглашений.