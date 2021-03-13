Мотоциклист из Благовещенска погиб в столкновении с грузовиком

Благовещенск, 13 марта. Водитель мотоцикла скончался на месте происшествия после того, как врезался в грузовик. Его пассажирка выжила и была доставлена в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии в столице Амурской области, сообщают в УГИБДД по региону.

По данным следствия, мотоцикл под управлением 25-летнего мужчины врезался в грузовой автомобиль. Пилот умер до прибытия врачей, а девушка, которая ехала вместе с ним, была госпитализирована с серьезными травмами.

Причины ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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