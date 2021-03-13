Ирина Роднина высказалась в поддержку решения CAS о запрете «Катюши»

Москва, 13 марта. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина считает правильным запрет для российских спортсменов исполнять «Катюшу» вместо гимна РФ.

По мнению Родниной, петь «Катюшу» вместо национального гимна — «не лучшая идея». Она предложила выбрать другую композицию, либо совсем отказаться от музыкального сопровождения. Парламентарий добавила, что для российской сборной важно быть лучшими.

«Чем больше мы завоюем золотых медалей, тем тоскливее будет проходить Олимпиада», — заявила Роднина.

Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не позволил российским спортсменам петь военно-патриотическую песню на Играх в Токио (летом 2021 года) и в Пекине (зимой 2022 года). В суде пояснили, что запрет касается не только «Катюши», но и других, связанных с РФ композиций.

В Госдуме раскритиковали политику CAS и WADA в отношении российских спортсменов. Депутат Владимир Драчев заявил, что их действия несправедливы, при этом он призвал «не опускать руки» и продолжить работу «вопреки всему».