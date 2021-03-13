Ростуризм получит средства на первый в новом году этап программы туристического кешбэка

Москва, 13 марта. Правительство РФ одобрило выделение в 2021 году Ростуризму средств на первый этап программы «туристический кешбэк», об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее решение было принято на заседании 11 марта и опубликовано на правительственном портале наряду с другими. Финансирование Ростуризм получит из резервного фонда, оно рассчитано на март и апрель с возможностью бронирования туристического продукта до июня.

«Предоставление данной меры государственной поддержки позволит снизить стоимость до 300 тыс. туристских услуг для граждан Российской Федерации», — говорится в публикации.

Программа туристического кешбэка начала действовать в РФ в 2020 году на фоне пандемии, премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах возврата средств за путешествия внутри страны 11 августа. Участниками программы стали все регионы. Глава Ростуризма Зарина Догузова отмечала, что она работает успешно.