Почему силовики пришли за муниципалами и при чем тут «нежелательная организация»

Сотрудники МВД РФ по Москве в субботу, 13 марта, задержали всех участников форума «Муниципальная Россия». В правоохранительных органах считают, что мероприятие проводится при поддержке иностранной организации OpenRussia, признанной в России нежелательной. На всех участников мероприятия составят протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ. Однако не все оказались согласны с этим.

Что произошло

В субботу, 13 марта, в Москве проходил форум «Муниципальная Россия». Пришедшие на мероприятие сотрудники правоохранительных органов задержали всех участников, наиболее известными среди которых являются экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат ЗакСа Петербурга Максим Резник, мундепы Илья Яшин и Юлия Галямина, вице-президент фонда «Свободная Россия» (признан нежелательным) Владимир Кара-Мурза-младший, а также координаторы «Открытой России» Андрей Пивоваров и Татьяна Усманова. В МВД РФ на всех задержанных составят протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ (сотрудничество с нежелательной организацией).

Пресс-служба Михаила Ходорковского в лице Максима Дбара поспешила рассказать о необоснованности задержания участников муниципального форума:

«Что касается конкретных обвинений или статей, то искать логику не стоит. Сама история с нежелательностью не имеет ни законных, ни правовых оснований. Тех организаций, которые прокуратура признала нежелательными, просто не существует. «Открытая Россия» всегда была сугубо российской организацией, поэтому просто не может быть нежелательной», — отметил Дбар.

Сотрудничество с нежелательной структурой

Однако в МВД РФ считают, что мероприятие проводится иностранной организацией OpenRussiaFoundation. Поскольку в РФ она признана нежелательной, то фонд действует через Российскую общественную организацию «Открытая Россия». Последняя ведет деятельность без образования юридического лица. Правоохранительные органы и Генпрокуратура не раз трактовали, что РОО «Открытая Россия» фактически является подразделением OpenRussiaFoundation, а руководство и участие в «Открытой России» МВД приравнивает к руководству и участию в работе иностранной ORF. Задержанный Андрей Пивоваров также руководит организацией «Объединенные демократы», созданной для участия в выборах в Петербурге. В свою очередь «Объединенные демократы» — проект НКО «Открытый Петербург», включенной Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Что грозит участникам форума

По российскому законодательству, за участие в деятельности и управление организацией, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ, предусмотрена уголовная и административная ответственность. Так, обычным гражданам, пришедшим на форум, за участие в деятельности нежелательной организации может грозить административная ответственность и штраф до 15 тысяч рублей. В отношении координаторов нежелательной организации, Пивоварова и Усмановой, следователи могут рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела. Максимальным наказанием в таком случае может быть лишение свободы от двух до шести лет с лишением права заниматься определенной деятельность на срок до десяти лет.

Напомним, ранее Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к четырем годам условно активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко за участие в деятельности нежелательной в РФ организации. Тогда суд указал, что РОО «Открытая Россия» — это проект OpenRussia, зарегистрированный в Великобритании, и привлек Шевченко к ответственности по ст. 284.1 УК РФ.