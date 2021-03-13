Строительство Национального космического центра в Москве завершится в 2023 году

Москва, 13 марта. Завершение строительства в 2023 году Национального космического центра в Москве ознаменуется созданием рабочих мест для 20 тыс. человек, сообщила пресс-служба мэра Сергея Собянина.

Градоначальник и гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в субботу присутствовали при строительстве зданий космического центра на территории объекта им. Хруничева. Мэр Москвы отметил, что строительство Национального космического центра протекает полным ходом.

«В 2019 году президент России Владимир Владимирович Путин поддержал нашу идею о строительстве в Москве Национального космического центра – единой площадки для управления космической отраслью и разработки космических аппаратов, которая разместится на территории завода им. Хруничева», — заявил Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что также продвигается процесс создания градостроительной документации на часть территории завода им. Хруничева. Ее передадут Москве. Там возведут современный научно-производственный кластер для производств в сфере высоких технологий. Дополнительно на территории завода сформируют жилье в рамках плана по реновации.

Недавно сообщалось, что Россия и Китай ведут сотрудничество в сфере исследования Луны и дальнего космоса. Для подобных изучений государства планируют создать объединенный центр.