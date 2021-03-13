Бойцы ВСУ перебросили в Рубежное 15 гаубиц «Гвоздика»

Луганск, 13 марта. Подразделения ВСУ продолжают концентрировать тяжелое вооружение в районах, непосредственно примыкающих к ДНР и ЛНР.

О переброске сразу 15 гаубиц «Гвоздика» в зону внутриукраинского конфликта сообщила пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики.

«На железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное отмечено прибытие 15 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» из состава самоходного артиллерийского дивизиона 1-й отдельной танковой бригады ВСУ», — сказано в релизе УНМ ЛНР.

В сообщении отмечено, что факт переброски гаубиц ВСУ зафиксирован в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее сообщалось об обстреле подразделениями ВСУ северной окраины Донецка из гранатометов.