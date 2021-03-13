Пять человек пострадали в результате пожара в КЧР

Черкесск, 13 марта. Несколько человек получили травмы в результате пожара, произошедшего в пункте выдачи интернет-заказов в Карачаево-Черкесии.

Инцидент произошел в городе Усть-Джегута. В результате пожара в пункте выдачи интернет-заказов пострадали пять человек. Их везут в больницу, расположенную в Черкесске. О тяжести полученных гражданами травм не сообщается. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Возгорание на северо-западе Москвы унесло жизнь одного человека. Пожар произошел в жилом доме, расположенном на набережной Новикова-Прибоя. В результате происшествия пострадал один человек.