Мясников указал на пользу холестерина

Москва, 13 марта. Холестерин полезен для организма, на его основе строятся все стероидные гормоны, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Половые гормоны также создаются на основе холестерина. Он также является частью клеточных мембран, пояснил Мясников.

Без холестерина человеческий организм не смог бы функционировать. Если допустить вероятность, что человек сможет выжить без него, то размножаться уже точно не получится, добавил врач.

Мясников отметил тщетность борьбы с холестерином, так как некоторые органы вырабатывают его. Например, печень. Всего около 20–30% поступает в организм с продуктами питания, остальной он вырабатывает сам. Вреден не сам холестерин, а его переизбыток, подчеркнул врач.

Для поддержания хорошей формы женщине необходимо употреблять в пищу определенные продукты. Мясников отметил важность кальция для женского организма и рассказал, в каких продуктах он содержится. Молоко, творог, сыры и апельсиновый сок всегда должны быть в меню, считает врач. Для выработки эстрогенов нужно есть бобы, тофу, виноград, чеснок и персики.