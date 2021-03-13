Журналист Александр Малькевич возмущен поведением депутата Резника

На форуме «Муниципальная Россия» 13 марта сотрудники полиции задержали всех участников, обвинив их в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП). Там же оказался депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник.

Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал очередной скандал с парламентарием Резником, возмутившись поведением депутата.

«На мой взгляд, законодательство о деятельности нежелательных организаций, о деятельности иноагентов нуждается в определенной корректировке и доработке. Не может быть такого, чтобы депутат регионального парламента, да еще и получающий зарплату за свою работу там на постоянной основе, путешествовал по стране, участвуя в сомнительных мероприятиях, которые организованы НКО, имеющими статус иностранных агентов. То есть это не просто нонсенс, это, безусловно, скандал», — считает Малькевич.

Собеседник ФАН добавил, что лишение мандата в случае с Максимом Резником — обязательная мера. Он подчеркнул, что для депутата недопустимо на деньги, которые он получает за работу на благо избирателей, ездить по стране и участвовать в мероприятиях иноагентов.

«Встают очень серьезные вопросы о том, что если парламентарий, получающий зарплату за свою работу, как бы каждодневную, круглосуточную на благо избирателей, либо, как говорил сам председатель Заксобрания «шакалит у иностранных посольств» про одного из парламентариев, либо, как другой, гастролирует по стране, то возникает вопрос, насколько целесообразно их пребывание в парламенте, получение ими денег за осуществление якобы законотворческой деятельности. Мы видим, что в федеральном законодательстве существуют пробелы, которые позволяют всем этим людям уверенно себя чувствовать и нагло себя вести», — отметил Александр Малькевич.

Напомним, 9 марта Максим Резник был задержан во время обыска в одной из квартир по набережной канала Грибоедова. После он был отпущен сотрудниками правоохранительных органов из-за своей депутатской неприкосновенности.