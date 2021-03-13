Журналист назвал несостоятельными попытки Украины вернуть Крым

Фантомными болями назвал известный журналист Олег Лурье постоянные заявления украинской стороны о том, что Крым якобы является территорией, подконтрольной Киеву. Такое сравнение он употребил в ответе на вопрос ФАН о смысле принятой на днях некой «стратегии деоккупации Крыма».

«В данном случае, на мой взгляд, они просто напоминают о себе. То есть все эти заявления предназначены, прежде всего, для их «старших партнеров», и главная мысль в них: «Мы — есть! Мы воюем за свой Крым, который отобрала у нас Россия!» Почему они возмущаются, когда кто-то приезжает в Крым? «Ноты протеста» пишут, и так далее… У них даже есть министерство по управлению Крымом! Это — просто фантомные боли такие, и все понимают, что с таким же успехом они могут требовать у России, скажем, Пензенскую область или Подмосковье», — сказал Лурье.

Программа «деоккупации», о принятии которой в своем Twitter рассказал глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба, направлена, по его словам, на «восстановление на полуострове международного права и, как следствие, «полного украинского суверенитета».

Ранее Владимир Путин рассказал, как принималось решение о референдуме в Крыму. Он сообщил, что решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан для воссоединения с Россией было принято, чтобы в регионе «не повторился Донбасс».

Напомним, что Автономная Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года, в ходе которого подавляющее число проголосовавших высказалось за выход полуострова из состава Украины и переход под юрисдикцию России. Украина, ЕС и США результаты референдума до сих пор не признали. Российская сторона, в свою очередь, продолжает настаивать, что голосование было проведено с соблюдением всех международных норм, и юридическая чистота его результатов — неоспорима.