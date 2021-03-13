Причиной сокращения Польшей закупки нефти у России стала экономика

Варшава, 13 марта. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Orlen заключила договор об импорте топлива из США, отказавшись от российских поставщиков.

Речь идет не о политическом контексте, а больше об экономической сфере. Польская компания активно работает в Чехии, Германии, Словакии и странах Прибалтики. Решение корпорации затрагивает по итогу экономику и других стран, которые лояльно относятся к поставке нефти из России.

Проблемы для Польши начнутся уже в ближайшее время, поскольку цены вырастут, а качество снизится. Дело в том, что ресурс поступал в Orlen по трубопроводу «Дружба», то есть прямо до ворот завода. На фоне коронавируса кризис в экономической отрасли был неизбежен. Российская сторона предложила польской компании новые условия, соответствующие нынешним реалиям рынка.

Однако представители Orlen решили попросту перейти на сырье из США и Ближнего Востока. Объемы станут небольшими и составят всего около 1 млн тонн нефти в год. Российские поставки превышали 6 млн тонн в год. Импорт в итоге обойдется Польше дороже, поскольку увеличатся затраты на поставку американской и азиатской нефти. Поэтому велика вероятность, что Orlen продолжит покупать российскую нефть, но по разовым контрактам, а в итоге стороны вернутся за стол переговоров.

Уже сейчас Варшава понимает, что зашла в тупик. Отказавшись от российской нефти, страна получила лишь убытки.