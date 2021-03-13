ТМК намерена выплатить дивиденды из расчета 9,67 рубля за бумагу

Москва, 13 марта. Совет директоров Трубной металлургической компании рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 9,67 рубля на одну обыкновенную акцию по итогам 2020 года.

Об этом свидетельствуют материалы корпорации. Всего компания может направить на выплату дивидендов за период почти 10 млрд рублей, передает ТАСС. Рекомендовано установить датой закрытия реестра на их получение 26 апреля текущего года. Собрание акционеров предприятия состоится 15 апреля.

Трубная металлургическая компания (ТМК) выплачивает дивиденды на уровне не менее 25% годовой консолидированной чистой прибыли по МСФО с учетом финансовых показателей организации, суммы нераспределенного дохода прошлых лет, объема капитальных затрат и прочего. По итогам первого полугодия минувшего года ТМК направила дивиденды из расчета 3 рубля на ценную бумагу на общую сумму 3,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Челябинский трубопрокатный завод может быть продан Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского. Основной акционер ЧТПЗ Андрей Комаров, которому принадлежит 86,5% завода, хочет избавиться от трубного бизнеса, чтобы перейти к проектам, связанным с добычей драгоценных металлов.