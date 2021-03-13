Кедми назвал причину, почему войны будущего будут длиться всего несколько часов

Тель-Авив, 13 марта. Боевые столкновения в космическом и виртуальном пространстве будут отличаться скоротечностью и достижением решительного превосходства над противником, заявил Яков Кедми.

Об этом известный израильский военно-политический эксперт рассказал в эфире Iton-TV, мнение специалиста приводит New Inform. По словам бывшего руководителя службы «Натив», в случае крупномасштабного конфликта в киберпространстве или в космосе его результаты будут достигнуты в течение нескольких часов или еще быстрее.

«Если в космосе у одной из сторон будет абсолютная победа, это значит, что у противника нет возможности управлять своими войсками. Неуправляемые войска — это груда металла. Сколько ракет надо чтобы уничтожить танковый батальон?» — задался риторическим вопросом Кедми.

Эксперт подчеркнул, что абсолютная победа в космосе является ключевым фактором триумфа во всей будущей войне, на результат которой уже не смогут повлиять все наземные, морские и воздушные вооружения.

Ранее Кедми объяснил, какие последствия ожидают президента Зеленского в случае наступления ВСУ в Донбассе.