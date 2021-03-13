Водитель иномарки погиб в ДТП на «встречке» в Хакасии

Абакан, 13 марта. Легковой автомобиль на неошипованной резине выехал на встречную полосу и столкнулся с «Нивой». Авария унесла жизнь молодого водителя.

Трагедия произошла на Аскизской улице в столице Хакасии. По данным полиции, владелец Toyota Corolla не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где ехал внедорожник.

Мужчина, находившийся за рулем иномарки, скончался до приезда врачей. Согласно предварительной версии, происшествие случилось из-за неблагоприятных погодных условий и неошипованной резины, установленной на машине погибшего. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее издание РИАМО писало о водителе бетономешалки, погибшем при столкновении с двумя легковыми автомобилями в Раменском округе Подмосковья.