Найдено 50 ранее неизвестных генов, отвечающих за цвет глаз

Лондон, 13 марта. Несколько десятков генов отвечают за формирование цвета глаз человека. Такое заявление сделали сотрудники Королевского колледжа Лондона.

Долгое время считалось, что за цвет глаз отвечают всего два гена. Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик получили Нобелевскую премию за это открытие в 1962 году. Однако новое исследование ученых Королевского колледжа Лондона опровергло это мнение.

Исследователи обнаружили еще 50 генов, которые участвуют в формировании цвета глаз человека. Почти 200 человек приняли участие в эксперименте. Разные оттенки глаз азиатов генетически похожи на все цвета глаз европейцев, также выяснилось в ходе исследования.

Генетики из Кельнского университета смогли найти способ точного определения биологического возраста по экспрессии генов. Ученые использовали круглого червя-нематоду Caenorhabditis elegans в своей работе.