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Журналисты из США посоветовали Киеву закупить российский «Спутник V»

Журналисты из США посоветовали Киеву закупить российский «Спутник V»

Вашингтон, 13 марта. Киев должен отказаться от политизации вопроса борьбы с пандемией коронавируса, считают в американском издании The National Interest.

Американские журналисты советуют украинским властям согласиться на российский препарат «Спутник V». Они напомнили Киеву, что результаты клинических испытаний третьей фазы вакцины уже опубликованы в рецензируемом научном журнале и являются вполне достоверными.

«Спутник V» действительно спасает жизни... Для Украины, одной из самых бедных европейских стран, чья постсоветская система здравоохранения плохо подготовлена к разрушительному воздействию коронавируса, новость о «пулеметной» эффективности «Спутника V» должна быть новостью, вызывающей искреннюю радость», — пишут в The National Interest.

Работники американского СМИ считают, что Украине для вакцинации граждан не хватит препаратов, которые она уже приобрела.

«Хотя Украина заключила сделки с несколькими поставщиками вакцин, включая китайскую компанию Sinovac Biotech и инициативу COVAX, количество закупленных доз на десятки миллионов меньше, чем нужно стране», — уверены в США.

Ранее сообщалось, что украинцы не доверяют «вакцине для бедных» Covishield, поэтому их ждет третий локдаун.

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