Почти четверть россиян готовы привиться от COVID-19 для поездок за рубеж

Москва, 13 марта. Более 20% российских туристов готовы пройти вакцинацию от коронавируса для поездок за границу. К такому выводу пришли аналитики сервиса для планирования путешествий.

Доля желающих привиться от COVID-19 жителей РФ для заграничных поездок постепенно растет, согласно данным проведенного исследования. Участниками опроса стали 2237 человек, 10% из них готовы вакцинироваться, если это откроет им путь в Европу. Ради поездки на море согласны привиться 4% респондентов, для любых направлений – 8% граждан.

Таким образом, пройти вакцинацию от коронавируса при необходимости готовы 22% путешественников, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса. Прививочная кампания против коронавируса стартовала в России с 18 января. Пройти вакцинацию может любой желающий бесплатно. За последние сутки в РФ выявили 9908 новых случаев COVID-19.