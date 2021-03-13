Гарик Харламов в эфире Comedy club показал «нового» парня Бузовой

Москва, 13 марта. Юмористы Гарик Харламов и Павел Воля пригласили на шоу Comedy club белорусскую группу Intelligency. Оказалось, что среди них был потенциальный парень Ольги Бузовой.

Талантливые ребята признались ведущим программы, что прежде не занимались музыкой. Один работал лифтером, другой был занят в сфере информационных технологий, а третий был инженером-связистом. Павла Волю больше всего заинтересовал бывший лифтер — он пообщался с музыкантом.

«В детстве я как-то застрял в лифте с неизвестным мужчиной», — пояснил белоруский гость.

В этот момент к беседе подключился Гарик Харламов, он спросил, «кто из них будущий парень Бузовой». Так шоумен намекнул, что Intelligency поможет «раскрутиться» хайп от отношений со светской львицей.

Ребята тут же указали на самого симпатичного участника группы с длинными волосами. Молодого человека зовут Михаил Станевич, по профессии он является инженером-связистом. Не исключено, что у него есть шанс завоевать сердце Ольги Бузовой.

Певица рассталась с музыкантом и танцором Давидом Манукяном в начале 2021 года. После их разрыва стали говорить о том, что отношения пары были «липовыми». Продюсер Евгений Бабичев заявил в интервью ФАН, что роман Бузовой и Давы регламентировался контрактом.